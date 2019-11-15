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Стюард продемонстрировал потрясающую реакцию и блестяще отбил удар Роналду

Стюард продемонстрировал потрясающую реакцию и блестяще отбил удар Роналду
Eurosport

1 час назад

Сыграл лучше любого футболиста сборной Литвы.

Стюард на матче отборочного турнира Евро-2020 между Портуалией и Литвой продемонстрировал впечатляющую реакцию.

В конце второго тайма капитан португальцев Криштиану Роналду пробил по воротам, и мяч угодил на трибуну. Мужчина-стюард мастерски подставил ногу, и мяч отлетел в сторону.

  • Португалия выиграла у Литвы со счетом 6:0, Роналду оформил хет-трик.
  • С первого места в группе B на Евро вышла Украина, команда Роналду идет на втором месте и пока не обеспечила поездку на главный футбольный турнир следующего лета.

Сантуш: «Роналду в норме. Кто-то сомневается в этом, но не я»

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