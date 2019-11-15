Getty Images

Петржела: «Комличенко не составит конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится»

Петржела: «Комличенко не составит конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится»
Eurosport

46 мин. назад

Власта предпочитает видеть на поле подвижных форвардов.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нападающего «Млады Болеслав» и сборной России Николая Комличенко.

«Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко – форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него», – заявил 66-летний Петржела в интервью «Известиям».

  • Сейчас Власта тренирует клуб «Фаста» из Злина, выступающий в чемпионате Чехии.
  • Комличенко вызван в сборную России на матчи против Бельгии и Сан-Марино.

Франция, Турция, Англия и Чехия присоединились к России и другим участникам Евро-2020

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте