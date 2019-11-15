Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нападающего «Млады Болеслав» и сборной России Николая Комличенко.

«Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко – форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него», – заявил 66-летний Петржела в интервью «Известиям».

Сейчас Власта тренирует клуб «Фаста» из Злина, выступающий в чемпионате Чехии.

Комличенко вызван в сборную России на матчи против Бельгии и Сан-Марино.

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