Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провел с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», – цитирует «Чемпионат» главного тренера сборной Станислава Черчесова.

По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист испытывает дискомфорт в области паха.

Россия сыграет с Бельгией завтра, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Команда Черчесова уже обеспечила выход на чемпионат Европы.

Франция, Турция, Англия и Чехия присоединились к России и другим участникам Евро-2020

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