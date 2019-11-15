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Головин не сыграет с Бельгией из-за проблем в паху

Головин не сыграет с Бельгией из-за проблем в паху
Eurosport

1 час назад

Еще одна потеря перед матчем с лидером группы.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провел с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», – цитирует «Чемпионат» главного тренера сборной Станислава Черчесова.

По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист испытывает дискомфорт в области паха.

  • Россия сыграет с Бельгией завтра, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
  • Команда Черчесова уже обеспечила выход на чемпионат Европы.

Франция, Турция, Англия и Чехия присоединились к России и другим участникам Евро-2020

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