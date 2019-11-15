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Головин не сыграет с Бельгией из-за проблем в паху
Еще одна потеря перед матчем с лидером группы.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провел с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», – цитирует «Чемпионат» главного тренера сборной Станислава Черчесова.
По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист испытывает дискомфорт в области паха.
- Россия сыграет с Бельгией завтра, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
- Команда Черчесова уже обеспечила выход на чемпионат Европы.
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