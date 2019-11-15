РФС предложил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову новый контракт.

«Мы сделали ему новое предложение, исходя из успехов сборной. Наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича. Возможно ли совмещение Черчесовым? Уже высказывался на эту тему. Не понимаю, как это физически возможно», – цитирует Sport24 президента РФС Александра Дюкова.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Команда досрочно обеспечила участие в Евро-2020.

Совмещение намекает на работу Черчесова в «Спартаке».

Черчесов не вел переговоров с Акинфеевым о возвращении в сборную

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