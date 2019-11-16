Россия и Бельгия предсказуемо решили все проблемы за два тура до конца отборочного турнира. Единственное, что осталось выяснить – кто займет первое место в группе. Поводов рубиться в этом матче сразу два. Во-первых, лучшая команда получит место в первой корзине при жеребьевке Евро. Во-вторых, уколоть ближайшего конкурента и выиграть квалификацию – приятно и почетно.

Для Станислава Черчесова это даже дело принципа. Он проиграл бельгийцам первый матч, поэтому во втором желает реванша. Тем более что после первого тура у России не было серьезных соперников – хочется проверить силы не на Шотландии с Казахстаном, а на Кевине де Брёйне и Эдене Азаре.

Что нужно России для первого места

Победа 2:0 или крупнее практически гарантирует команде Черчесова первое место – останется лишь не заглохнуть в Сан-Марино. Поражение 0:1, 2:4 (и крупнее, но в два мяча) сохранит для Бельгии преимущество в личных встречах. Тогда все решится в последнем туре, когда «красные дьяволы» зарубятся дома с Кипром.

Ничья (ну или победа гостей) в Санкт-Петербурге полностью убьет интригу – при таком раскладе Бельгия железно будет первой.

Эден Азар и Миши Батшуайи (сборная Бельгии)Reuters

Кто посмотрит матч по ТВ

Станислав Саламович столкнулся с солидными проблемами с составом. Из-за травм матч пропустят Дмитрий Баринов и Денис Черышев – их уже после оглашения заявки заменили Александр Ерохин и Ильзат Ахметов. Не рискнут здоровьем Александра Головина, который приехал из «Монако» с повреждением – в субботу официально объявили, что Саша не сыграет с бельгийцами.

Впервые в заявке появились Даниил Фомин и Рифат Жемалетдинов. Дебютировать в команде могут Максим Беляев и Дмитрий Чистяков, которые ранее вызывались в сборную, но еще не выходили на поле.

У гостей проблем не меньше: травмы получили вратарь Коен Кастел, Тома Мёнье и Ян Вертонген. Под большим вопросом выход Томаса Вермалена, решение по которому примут перед игрой.

Кто что сказал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Встречаемся с фаворитом группы – очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем. Соперник серьезный, мы это знаем. Такую ситуацию создали себе сами, ее можно назвать комфортной. Мы уже на чемпионате Европы, и эта игра решает локальные задачи, а не глобальные. Есть определенное спортивное эго, которое надо удовлетворить – на это и будем настраиваться». («СЭ»)

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Для нас и для России это будет финал. Ваша сборная растет по ходу отборочного турнира. У соперника будет большая поддержка, они сыграют при полном стадионе. Будет сложная игра.

У нас есть травмы среди защитников, опасения. Хотя для нас это скорее новые возможности, ведь сборная Бельгии это не 11 человек, и игроков основы всегда могут заменить другие футболисты. У меня нет сомнений, что команда проведет хороший матч, хотя против такого соперника, как Россия, это будет непросто».

Лицом к лицу

Россия ни разу не обыгрывала Бельгию: две ничьи и четыре поражения.

Во всех матчах отбора Бельгия забивала не менее двух мячей.

Россия выиграла шесть последних домашних матчей, не пропустив ни одного мяча.

Бельгия выиграла 14 из 15 последних отборочных матчей.

Последнее поражение бельгийцев случилось в 2015 году, когда сильнее был Уэльс. После этого «красные дьяволы» выиграли 12 матчей подряд.

Артем Дзюба набрал 14 баллов по системе гол+пас (9+5). Выше его только Харри Кейн (11+4).

Артем Дзюба, РоссияGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит португалец Артур Соареш Диаш. В активе 40-летнего арбитра три матча в этом отборе: при нем Англия сломала Чехию (5:0), Нидерланды обыграли Германию (4:2), а Черногория уступила Косово (0:2).

В этом сезоне Артур работал на матчах чемпионатов Португалии, Китая и Саудовской Аравии. Еще у него накопилось два матча в ЛЧ и один – в ЛЕ.

В центре внимания

Герой

В атаке Бельгии слишком много монстров, чтобы у Черчесова хватило противоядия. Надо уследить и за Эденом Азаром, и за Ромелу Лукаку, и за Кевином де Брёйне. Если на фланге можно положиться на Марио Фернандеса, а в центре обороны на Георгия Джикию, то в опорной зоне все печально. Магомед Оздоев и Роман Зобнин не обладают качествами чистых опорников и с трудом могут нейтрализовать Де Брёйне.

Возможно, в полузащитника «Сити» вцепился бы Баринов, но Дмитрий выбыл из-за травмы. Если бросить на КДБ и Оздоева, и Зобнина, появится риск потерять других классных бельгийцев, способных рулить игрой. Да и форма у Кевина устрашающая: 2+3 в четырех матчах отбора и 2+9 в 11 играх АПЛ.

Букмекеры оценивают шансы Де Брёйне стать лучшим коэффициентом 6,8. Лучше котируются только Эден Азар с Ромелу Лукаку (по 5,8) и Артем Дзюба (6,4).

Неудачник

Из-за травм у сборной Бельгии вновь будет экспериментальная оборона. Это шанс для русской атаки, которая не промолчала ни в одном матче отбора. Сложно сказать, кто выйдет у гостей с первых минут, но слабейшим звеном выглядит Дедрик Бойята. Тем более что у защитник «Селтика» не будет подстраховки в лице опытного Яна Вертонгена. Плюс ослабленными окажутся края обороны, что дополнительно ударит по не самому быстрому ЦЗ.

Победа России: 3,72

Ничья: 3,72

Победа Бельгии: 2,05

Станислав ЧерчесовGetty Images

Россия забьет, но не выиграет за 2,07

Бельгийцы вряд ли приедут в Санкт-Петербург, чтобы умирать на поле. Они уже на Евро, и даже минимальное поражение гарантирует им первую строчку. Будут проблемы в центре обороны, где не окажется Вертонгена, Мёнье и, возможно, Вермалена. Эти факты + статистика (Россия в этом отборе всегда забивала дома) намекают на голик хозяев.

Но бельгийцы слишком честолюбивые и внимательные, чтобы допустить поражение даже в таком матче. Тем более что Россия ни разу не обыгрывала «дьяволов», а без Головина и Черышева сделать это будет еще сложнее.

Команды забьют не больше двух за 3,2

Яркого футбола от прагматичных коучей ждать не стоит. С голом России мы разобрались – не сомневайтесь, что и Азар с Де Брёйне тоже придумают банку. Но вряд ли голов будет много.

Во-первых, бельгийцам нет смысла выкладываться на все 100%. Во-вторых, ничья их полностью устроит. В-третьих, Россия вообще не пропускает в отборе дома, поэтому даже один гол будет достойным результатом.

В-четвертых, Саламыч умеет играть по сопернику и пожертвует атакой ради нейтрализации звезд. Ждите вязкого футбола и минимум голов.

В кадре трансляции появится баннер с изображением медведя за 1,65

У Tennisi есть и такие необычные ставки. Но тут все просто и очевидно. За сборную болеют максимально уныло: избитая волна, однотипные кричалки и классические баннеры. На такой матч обязательно забабахают полотно с медведем (или используют старое). Это традиция и символ – по телевизору обязательно промелькнет патриотичный перфоманс.

Все три спартаковца выйдут на поле за 3,2

Позиции Романа Зобнина и Георгия Джикии можно не обсуждать: в центре поля банально некому выйти, а в центре обороны капитан «Спартака» – безальтернативный лидер. Вопросы есть только по Зелимхану Бакаеву, но и у 23-летнего полузащитника есть хорошие шансы.

Во-первых, у Черчесова нет другого усиления в атаку. Головин и Черышев травмированы, Жемалетдинов только после повреждения, Комличенко может заменить лишь Дзюбу, а Фомина вызвали для знакомства.

Во-вторых, Бакаев круто раскрывается в «Спартаке»: в последних трех матчах РПЛ у него 1+3 и два титула лучшего игрока встречи. Глупо игнорировать Зе, когда других вариантов на скамейке почти не будет.

Где смотреть

Трансляцию в 20:00 (мск) проведет Первый канал. Если вы будете далеко от ящика, то забегайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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