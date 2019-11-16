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Россия и Бельгия определят победителя группы. Главное о матче лучших команд секстета I
Матч за первое место, в котором есть смысл.
Россия и Бельгия предсказуемо решили все проблемы за два тура до конца отборочного турнира. Единственное, что осталось выяснить – кто займет первое место в группе. Поводов рубиться в этом матче сразу два. Во-первых, лучшая команда получит место в первой корзине при жеребьевке Евро. Во-вторых, уколоть ближайшего конкурента и выиграть квалификацию – приятно и почетно.
Для Станислава Черчесова это даже дело принципа. Он проиграл бельгийцам первый матч, поэтому во втором желает реванша. Тем более что после первого тура у России не было серьезных соперников – хочется проверить силы не на Шотландии с Казахстаном, а на Кевине де Брёйне и Эдене Азаре.
Что нужно России для первого места
Победа 2:0 или крупнее практически гарантирует команде Черчесова первое место – останется лишь не заглохнуть в Сан-Марино. Поражение 0:1, 2:4 (и крупнее, но в два мяча) сохранит для Бельгии преимущество в личных встречах. Тогда все решится в последнем туре, когда «красные дьяволы» зарубятся дома с Кипром.
Ничья (ну или победа гостей) в Санкт-Петербурге полностью убьет интригу – при таком раскладе Бельгия железно будет первой.
Эден Азар и Миши Батшуайи (сборная Бельгии)Reuters
Кто посмотрит матч по ТВ
Станислав Саламович столкнулся с солидными проблемами с составом. Из-за травм матч пропустят Дмитрий Баринов и Денис Черышев – их уже после оглашения заявки заменили Александр Ерохин и Ильзат Ахметов. Не рискнут здоровьем Александра Головина, который приехал из «Монако» с повреждением – в субботу официально объявили, что Саша не сыграет с бельгийцами.
Впервые в заявке появились Даниил Фомин и Рифат Жемалетдинов. Дебютировать в команде могут Максим Беляев и Дмитрий Чистяков, которые ранее вызывались в сборную, но еще не выходили на поле.
У гостей проблем не меньше: травмы получили вратарь Коен Кастел, Тома Мёнье и Ян Вертонген. Под большим вопросом выход Томаса Вермалена, решение по которому примут перед игрой.
Кто что сказал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Встречаемся с фаворитом группы – очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем. Соперник серьезный, мы это знаем. Такую ситуацию создали себе сами, ее можно назвать комфортной. Мы уже на чемпионате Европы, и эта игра решает локальные задачи, а не глобальные. Есть определенное спортивное эго, которое надо удовлетворить – на это и будем настраиваться». («СЭ»)
Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Для нас и для России это будет финал. Ваша сборная растет по ходу отборочного турнира. У соперника будет большая поддержка, они сыграют при полном стадионе. Будет сложная игра.
У нас есть травмы среди защитников, опасения. Хотя для нас это скорее новые возможности, ведь сборная Бельгии это не 11 человек, и игроков основы всегда могут заменить другие футболисты. У меня нет сомнений, что команда проведет хороший матч, хотя против такого соперника, как Россия, это будет непросто».
Лицом к лицу
- Россия ни разу не обыгрывала Бельгию: две ничьи и четыре поражения.
- Во всех матчах отбора Бельгия забивала не менее двух мячей.
- Россия выиграла шесть последних домашних матчей, не пропустив ни одного мяча.
- Бельгия выиграла 14 из 15 последних отборочных матчей.
- Последнее поражение бельгийцев случилось в 2015 году, когда сильнее был Уэльс. После этого «красные дьяволы» выиграли 12 матчей подряд.
- Артем Дзюба набрал 14 баллов по системе гол+пас (9+5). Выше его только Харри Кейн (11+4).
Артем Дзюба, РоссияGetty Images
Люди в черном
Встречу обслужит португалец Артур Соареш Диаш. В активе 40-летнего арбитра три матча в этом отборе: при нем Англия сломала Чехию (5:0), Нидерланды обыграли Германию (4:2), а Черногория уступила Косово (0:2).
В этом сезоне Артур работал на матчах чемпионатов Португалии, Китая и Саудовской Аравии. Еще у него накопилось два матча в ЛЧ и один – в ЛЕ.
В центре внимания
Герой
В атаке Бельгии слишком много монстров, чтобы у Черчесова хватило противоядия. Надо уследить и за Эденом Азаром, и за Ромелу Лукаку, и за Кевином де Брёйне. Если на фланге можно положиться на Марио Фернандеса, а в центре обороны на Георгия Джикию, то в опорной зоне все печально. Магомед Оздоев и Роман Зобнин не обладают качествами чистых опорников и с трудом могут нейтрализовать Де Брёйне.
Возможно, в полузащитника «Сити» вцепился бы Баринов, но Дмитрий выбыл из-за травмы. Если бросить на КДБ и Оздоева, и Зобнина, появится риск потерять других классных бельгийцев, способных рулить игрой. Да и форма у Кевина устрашающая: 2+3 в четырех матчах отбора и 2+9 в 11 играх АПЛ.
Букмекеры оценивают шансы Де Брёйне стать лучшим коэффициентом 6,8. Лучше котируются только Эден Азар с Ромелу Лукаку (по 5,8) и Артем Дзюба (6,4).
Неудачник
Из-за травм у сборной Бельгии вновь будет экспериментальная оборона. Это шанс для русской атаки, которая не промолчала ни в одном матче отбора. Сложно сказать, кто выйдет у гостей с первых минут, но слабейшим звеном выглядит Дедрик Бойята. Тем более что у защитник «Селтика» не будет подстраховки в лице опытного Яна Вертонгена. Плюс ослабленными окажутся края обороны, что дополнительно ударит по не самому быстрому ЦЗ.
Котировки букмекеров
Победа России: 3,72
Ничья: 3,72
Победа Бельгии: 2,05
Станислав ЧерчесовGetty Images
Россия забьет, но не выиграет за 2,07
Бельгийцы вряд ли приедут в Санкт-Петербург, чтобы умирать на поле. Они уже на Евро, и даже минимальное поражение гарантирует им первую строчку. Будут проблемы в центре обороны, где не окажется Вертонгена, Мёнье и, возможно, Вермалена. Эти факты + статистика (Россия в этом отборе всегда забивала дома) намекают на голик хозяев.
Но бельгийцы слишком честолюбивые и внимательные, чтобы допустить поражение даже в таком матче. Тем более что Россия ни разу не обыгрывала «дьяволов», а без Головина и Черышева сделать это будет еще сложнее.
Команды забьют не больше двух за 3,2
Яркого футбола от прагматичных коучей ждать не стоит. С голом России мы разобрались – не сомневайтесь, что и Азар с Де Брёйне тоже придумают банку. Но вряд ли голов будет много.
Во-первых, бельгийцам нет смысла выкладываться на все 100%. Во-вторых, ничья их полностью устроит. В-третьих, Россия вообще не пропускает в отборе дома, поэтому даже один гол будет достойным результатом.
В-четвертых, Саламыч умеет играть по сопернику и пожертвует атакой ради нейтрализации звезд. Ждите вязкого футбола и минимум голов.
Специальные ставки
В кадре трансляции появится баннер с изображением медведя за 1,65
У Tennisi есть и такие необычные ставки. Но тут все просто и очевидно. За сборную болеют максимально уныло: избитая волна, однотипные кричалки и классические баннеры. На такой матч обязательно забабахают полотно с медведем (или используют старое). Это традиция и символ – по телевизору обязательно промелькнет патриотичный перфоманс.
Все три спартаковца выйдут на поле за 3,2
Позиции Романа Зобнина и Георгия Джикии можно не обсуждать: в центре поля банально некому выйти, а в центре обороны капитан «Спартака» – безальтернативный лидер. Вопросы есть только по Зелимхану Бакаеву, но и у 23-летнего полузащитника есть хорошие шансы.
Во-первых, у Черчесова нет другого усиления в атаку. Головин и Черышев травмированы, Жемалетдинов только после повреждения, Комличенко может заменить лишь Дзюбу, а Фомина вызвали для знакомства.
Во-вторых, Бакаев круто раскрывается в «Спартаке»: в последних трех матчах РПЛ у него 1+3 и два титула лучшего игрока встречи. Глупо игнорировать Зе, когда других вариантов на скамейке почти не будет.
Где смотреть
Трансляцию в 20:00 (мск) проведет Первый канал. Если вы будете далеко от ящика, то забегайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.
Ориентировочные составы
Россия
Бельгия