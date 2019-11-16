Финляндия впервые попала на Евро и сошла с ума: салют, прорыв фанатов на поле и культ Пукки

«Теему Пукки, Теему Пукки!» – главный футболист Финляндии покинул поле под стоячие овации 10-тысячного стадиона в Хельсинки на 84-й минуте. Герой только что отправил дубль Лихтенштейну и вывел страну на исторический – первый и единственный – чемпионат Европы. Если смотреть на Финляндию свысока России, то можно говорить о чуде: 5,5 млн жителей – это как один Санкт-Петербург. Озер, камней, елей и минималистичных серых домов с панорамными окнами тут гораздо больше, чем спортсменов-летников.

Пукки же – натуральный финский Артем Дзюба. Слава догнала его только к 30 годам, но ударила так, что чуть не оттенила память о гении Яри Литманена. Имя Теему скандировали идущие маршем на стадион фанаты, его футболки сияли с каждой третьей спины, ради него в Хельсинки командировали сотрудников клубного ТВ «Норвича» – и в этом ничего удивительного: разве Литманен забивал по 12 мячей в отборе на Евро или участвовал в гонке бомбардиров АПЛ?

Теему Пукки радуется голу в ворота ЛихтенштейнаGetty Images

Гораздо удивительнее, что медиаслужба клуба MLS «Монреаль Импэкт» направила через океан двух сотрудников ради перфоманса в родной сборной защитника Юкки Райталы. Значимость подвига канадцев точнее всего описывает мастерский самоироничный постер в аэропорту Хельсинки: «Никто в здравом уме не приедет в Хельсинки в ноябре. Кроме тебя, мерзавец, добро пожаловать».

Пукки с демонстративным чувством выполненного долга уступил место Расмусу Карьялайнену – еще одному местному любимцу, который год назад уехал в Эредивизи из клуба, чье название больше похоже на фокус (КуПС). А незадолго до этого он кутил с командой на пароме, празднуя бронзу финской лиги. И вряд ли Расмус тогда догадывался, что есть спортивные эмоции гораздо сильнее, а победы – гораздо пьянительнее, чем вечеринка на кораблике.

Такой же свой для финнов и главный тренер – Маркку Канерва. Он руководит сборной всего два года, до этого тренировал только молодежь, но с первой же профессиональной попытки добился невероятного: сначала выиграл дивизион Лиги наций, а потом вывел державу зимнего спорта на футбольный мэйджор. Местные его обожают еще с 80-х годов: тогда игроку «ХИК» дали прозвище Риве в честь Роберто Ривелино, легенды сборной Бразилии. Маркку, как его отца и друзей их семьи, знают все папы финских мальчиков – по молодости мужчины подрабатывали школьными учителями и детскими тренерами в Хельсинки. Сейчас эти же папаши и их повзрослевшие сыновья посвящают Риве заряды благодарности с трибун за достойный футбол.

Маркку Канерва – главный тренер сборной ФинляндииGetty Images

Сборная Финляндии-2019 невероятно лояльна и доступна простым людям – в этом ее магия, которая как минимум на одно лето сделает финский футбол важнее хоккея. Уже сейчас матч с Лихтенштейном ознаменовался солд-аутом – пришли 9804 человека. Никто не сомневался, что игра заряжена на праздник, а карлики сдадутся финнам на пути к мечте, поэтому северные фаны взрывали фейерверки и пели про Евро не только в центре города после игры, но еще на параде перед ней. Почти все они после финального свистка братались в куче с игроками под диснеевские залпы салюта, целовали синтетические щетинки газона и терзали сетку ворот на сувениры. «Пожалуйста, оставайтесь на местах после финального свистка» в исполнении диктора ожидаемо не сработало – а разве могло быть иначе, когда самая счастливая нация мира по данным World Index поддается искренним эмоциям?

Стадион вместил далеко не всех сочувствующих: еще человек 200 следили за игрой с соседних холмов и балконов. Все это источало шарм местного андерграунда так же сильно, как кожаные блокноты дедов-журналистов, по старинке записывавших мысли и замены тренеров карандашом на бумагу. «Вон там, за склоном, у нас есть Олимпийский стадион. Его сейчас ремонтируют, но проходи игра там – все 30 тысяч билетов были бы проданы, – уверял сидевший рядом пожилой финн. – Правда, если бы не путевка на Евро на кону, сегодня пришли бы тысячи три».

Финляндия на Евро-2020 будет так же притягательна, как Исландия с Евро-2016: эти нордические истории не столько про выдающийся футбол, сколько про сплоченность ради цели и чудо статистической погрешности, которое было бы невозможно при старом формате турнира с 16 участниками.

Очевидно, что сейчас Канерва думает только о том, чтобы это химическое соединение внутри команды не нарушить. Например, Романом Еременко, который вышел на пик в «Ростове» и при этом снова не приехал в сборную. На мой вопрос о шансах Романа сыграть на Евро-2020 Маркку ответил крайне осторожно: «Я хочу поблагодарить игроков нынешнего состава, которые проделали колоссальную работу. Нам нужно обсудить и принять это решение в команде позже».

О чемпионате Европы коуч финнов в принципе сейчас не думает: «Впереди еще семь месяцев. Но да, было бы хорошо сыграть вместе с Россией из-за матчей их группы в Санкт-Петербурге и Копенгагене – близко добираться». Предельная сдержанность и погашение эмоций выдают в этом ответе финна и в то же время дополнительно мотивируют игроков: кажется, амбиции городского героя Канервы вышли далеко за пределы Хельсинки и отбора к Евро.

Фанатский корабль, море пива, бронзовый Клаф. Репортаж с самого гремучего дерби Англии

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