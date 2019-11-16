Капитан сборной России Артем Дзюба сделал обращение перед матчем против Бельгии в рамках отбора на Евро-2020.

«Мы будем драться как львы. Обещаю», – написал 31-летний Дзюба в инстаграм-историях, выложив фото в маске со звериным оскалом.

Россия и Бельгия сыграют сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Матч стартует в 20:00 мск.

Обе команды обеспечили выход на чемпионат Европы и сыграют за первое место в группе.

Россия и Бельгия определят победителя группы. Главное о матче лучших команд секстета I

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