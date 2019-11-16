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«Мы будем драться как львы, обещаю». Дзюба горячо настроен на Бельгию
Капитан готов вести команду в бой.
Капитан сборной России Артем Дзюба сделал обращение перед матчем против Бельгии в рамках отбора на Евро-2020.
«Мы будем драться как львы. Обещаю», – написал 31-летний Дзюба в инстаграм-историях, выложив фото в маске со звериным оскалом.
- Россия и Бельгия сыграют сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Матч стартует в 20:00 мск.
- Обе команды обеспечили выход на чемпионат Европы и сыграют за первое место в группе.
Россия и Бельгия определят победителя группы. Главное о матче лучших команд секстета I
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