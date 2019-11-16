На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге появилось устройство, позволяющее болельщикам сделать фото с любимыми игроками, когда самих игроков нет рядом.

Суть девайса очень проста: фанаты становятся перед объективом камеры, после чего в кадре появляются голограммы футболистов сборной России. Пара мгновений – и памятный снимок готов.

Ранее аналогичное устройство опробовали на стадионе «AT&T» в Далласе, где выступает команда по американскому футболу «Даллас Ковбойс».

Сегодня, 16 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге играют сборные России и Бельгии. Проследить за событиями матча можно по этой ссылке.

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