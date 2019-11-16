Россия разгромно проиграла Бельгии

Россия проиграла Бельгии в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020 со счетом 1:4.

Счет на 19-й минуте открыл Торган Азар, пробив очень мощно в угол. Через 14 минут его брат Эден замкнул скидку Ромелу Лукаку. По силе удар не уступил пуле брата Торгана. За пять минут до перерыва Эден Азар выбил дубль: после жуткого провала России бельгийцы вышли вчетвером на одного защитника и реализовали момент без проблем.

Во втором тайме Бельгия играла на удержание, но все равно забила. Ромелу Лукаку принял мяч на углу штрафной и пробил Гильерме в нижний угол на 72-й минуте. Единственный гол России на 79-й минуте забил Георгий Джикия, замкнув серию рикошетов после углового.

Поражение никак не повлияет на перспективы России сыграть на Евро – сборная уже отобралась в финальную часть ЧЕ, и матч с Бельгией повлиял только на расположение лидеров группы.

Россия осталась на второй строчке.

Следующий матч Россия проведет против Сан-Марино 19 ноября.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android