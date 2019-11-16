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Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы
Разница в классе была очевидна.
Сборная Бельгии разгромила сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 – 4:1. Матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Счет в игре открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар.
Следом за Торганом отличился его брат Эден.
Очередной провал в обороне сборной России привел к третьему голу – старший Азар забил после паса Кевина де Брёйне.
Во втором тайме разгром команды Станислава Черчесова продолжился голом Ромелу Лукаку.
Сборная России ответила голом престижа в исполнении Георгия Джикии.
- И Россия, и Бельгия уже отобрались на чемпионат Европы.
- В другом матче, который прошел в Брюсселе в марте этого года, Бельгия выиграла у России со счетом 3:1.
Девайс на арене в Петербурге позволяет сделать фото с футболистами сборной, хотя их нет рядом