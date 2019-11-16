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Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы

Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы
Eurosport

59 мин. назад

Разница в классе была очевидна.

Сборная Бельгии разгромила сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 – 4:1. Матч прошел в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Счет в игре открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар.

Следом за Торганом отличился его брат Эден.

Очередной провал в обороне сборной России привел к третьему голу – старший Азар забил после паса Кевина де Брёйне.

Во втором тайме разгром команды Станислава Черчесова продолжился голом Ромелу Лукаку.

Сборная России ответила голом престижа в исполнении Георгия Джикии.

  • И Россия, и Бельгия уже отобрались на чемпионат Европы.
  • В другом матче, который прошел в Брюсселе в марте этого года, Бельгия выиграла у России со счетом 3:1.

Девайс на арене в Петербурге позволяет сделать фото с футболистами сборной, хотя их нет рядом

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