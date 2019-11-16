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Бойята перепутал футболки и отыграл 10 минут против России под фамилией Батшуайи
Забавный казус на матче в Питере.
Защитник сборной Бельгии Дедрик Бойята вышел на второй тайм матча против сборной России в футболке другого игрока команды Роберто Мартинеса – Миши Батшуайи.
Сам Батшуайи в этот момент находился на скамейке запасных. Бойята провел в экипировке страйкера «Челси» около 10 минут, после чего сменил майку на правильную.
- Бельгийцы выиграли у россиян со счетом 4:1, забитыми мячами отметились Торган Азар, Эден Азар (дубль) и Ромелу Лукаку.
- И Бельгия, и Россия отобрались на чемпионат Европы 2020 года.
Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы
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