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Бойята перепутал футболки и отыграл 10 минут против России под фамилией Батшуайи

Бойята перепутал футболки и отыграл 10 минут против России под фамилией Батшуайи
Eurosport

1 час назад

Забавный казус на матче в Питере.

Защитник сборной Бельгии Дедрик Бойята вышел на второй тайм матча против сборной России в футболке другого игрока команды Роберто Мартинеса – Миши Батшуайи.

Сам Батшуайи в этот момент находился на скамейке запасных. Бойята провел в экипировке страйкера «Челси» около 10 минут, после чего сменил майку на правильную.

  • Бельгийцы выиграли у россиян со счетом 4:1, забитыми мячами отметились Торган Азар, Эден Азар (дубль) и Ромелу Лукаку.
  • И Бельгия, и Россия отобрались на чемпионат Европы 2020 года.

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