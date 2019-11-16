Защитник сборной Бельгии Дедрик Бойята вышел на второй тайм матча против сборной России в футболке другого игрока команды Роберто Мартинеса – Миши Батшуайи.

Сам Батшуайи в этот момент находился на скамейке запасных. Бойята провел в экипировке страйкера «Челси» около 10 минут, после чего сменил майку на правильную.

Бельгийцы выиграли у россиян со счетом 4:1, забитыми мячами отметились Торган Азар, Эден Азар (дубль) и Ромелу Лукаку.

И Бельгия, и Россия отобрались на чемпионат Европы 2020 года.

Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы

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