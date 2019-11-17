Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил слова о желании выиграть чемпионат Европы, сказанные им до матча с Бельгией.

– Что надо сделать, чтобы выиграть Евро-2020, как вы сказали на одном из ваших выступлений? Уровень игроков за это время явно не вырастет.

– Я могу ответить только за то, что я сказал. В зале сейчас 50 человек, и каждый опять поймет по-своему. Есть чемпионат Европы, куда приедут все команды. Мы такая же сборная, которая хочет себя проявить и побороться за кубок. Вот так я тогда сказал.

Что будет через полгода, никто не может сказать. Все команды и игроки будут в разных кондициях. 30 ноября будет жеребьевка, и под соперников будем строить команду, выбирать футболистов. Поэтому на ваш вопрос я отвечать не буду, так как не хочу лукавить, – цитирует Черчесова Sport24.

Сборная России уступила в обоих матчах отбора с Бельгией (1:3 и 1:4).

19 ноября команда Черчесова проведет выездную игру против Сан-Марино.

Братья Азары и Лукаку не оставили России шансов на ничью. Кликай и смотри все голы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android