«Мы сделали Черчесову новое предложение, исходя из успехов сборной. Он его рассматривает», – заявил 15 ноября президент РФС Александр Дюков. За несколько недель до этого Россия оформила выход на Евро-2020. При этом команда повторила рекордную серию побед – семь подряд выигрышей в отборах на Евро. Новый контракт для Стаса выглядит вроде бы логичным на первый взгляд. Но есть пара факторов, которые вызывают сомнения.

Предыдущий контракт коуч подписал всего лишь 1,5 года назад – в конце июля 2018-го. По его условиям, Черчесов получает примерно три миллиона евро в год (2,4 мульта оклада + бонусы). Срок выглядел вполне логичным – 2+2. Тренеру дали отработать следующий цикл полностью: сыграть в Лиге наций, провести отбор на Евро и сгонять на сам чемпионат. И по его результатам РФС мог либо уволить спеца, либо продлить соглашение еще на пару лет.

Пока неизвестно, сколько предложили Черчесову за полгода до ЧЕ, но он точно будет одним из самых высокооплачиваемых тренеров турнира. По предыдущему соглашению он заработал 2,5 млн евро в год чемпионата мира – больше него получили только Йоахим Лёв (3,8 млн), Тите (3,4) и Дидье Дешам (3,4). При этом Лёв был действующим чемпионом мира, а Дешам как раз завоевал титул. Выходит, Черчесов явно не был обделен деньгами, чтобы стремглав предлагать ему новый контракт за выход из одной из самых слабых отборочных групп. Совесть РФС здесь абсолютно чиста, и непонятно, зачем нужен новый контракт, когда действующий полностью удовлетворяет одну сторону деньгами, а вторую – комфортными сроками и возможностью полюбовного расставания без неустоек.

Именно выплата штрафов в случае преждевременного расставания должна быть главным триггером РФС. Но боссы у организации относительно новые, поэтому заслуги предыдущих господ будто смыло летним ливнем. Бюрократы забыли, как пять лет назад всем миром собирали неустойку для Фабио Капелло. А ведь там было полное повторение истории с контрактом.

Фабио КапеллоEurosport

Соглашение с итальянским дедом продлили за полгода до чемпионата мира в Бразилии. И тогда тоже Россия с блеском вышла из группы, опередив Португалию. Капелло платили 7 млн евро в год и выдали полномочия курировать сборные России всех возрастов. Одним из немногих, кто по этому поводу дал адекватную оценку, был Анатолий Бышовец. «Срок контракта действительно большой, и за это время может очень много измениться. Правильнее было бы принимать решение после ЧМ-2014. Целесообразнее делать выводы по конечному результату», – ванговал Бышовец, но его слова утонули в восторгах прочих говорящих голов.

Дело кончилось провала в Бразилии, сборная столкнулась с рекордным цунами хейта, Капелло уволили, а неустойку в размере 32 млн евро Фабио кое-как выплатили через полтора года. В эту идиотскую ситуацию чиновники затянули себя сами, побежав впереди быка с красной тряпкой – если бы они подождали всего полгода, такой ситуации можно было избежать. Самое несуразное, что предполагалось, будто Капелло поведет Россию к победе на домашнем мундиале – контракт рассчитывали до 2018 года.

В Черчесова никто не верил перед чемпионатом мира, а он стал одним из главных героев той команды. И тот результат в большой степени обеспечен им. Но футбол такая штука, что на чемпионате Европы Станислав Саламыч может снова провалиться и стать изгоем – этого никто не знает наверняка. Шансы 50/50. И два крупных поражения от единственного серьезного соперника в группе отбора на Евро выглядят как сгущающиеся тучи на горизонте. Зато РФС ведет себя азартно, словно прилично перебравший виски в казино толстосум: чиновники ставят на то, что Черчесов снова затащит, и швыряют на стол мешок денег. Осталось дождаться лета, когда рулетка покажет, сыграла ли ставка. А деньги на неустойку, похоже, всегда найдутся.

Россия – Бельгия – 1:4

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