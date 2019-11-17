Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова в матче отбора Евро-2020 против сборной Бельгии (1:4).

«Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали ни единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе.

Я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться. Во втором тайме мы пытались навязать борьбу, с выходом Зелимхана Бакаева, который мне напомнил молодого Алана Дзагоева, больше остроты в атаке появилось. Не будем говорить, что это холодный душ для наших футболистов.

Игроки должны понимать, что они команда с запредельной самоотдачей, которую они показали на чемпионате мира, это и надо продемонстрировать на чемпионате Европы, в этом залог успеха. Неубедительная игра вратаря Гилерме сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать», – цитирует Газзаева ТАСС.

Сборная России потерпела два поражения в отборе Евро-2020, обе неудачи пришлись на игры с бельгийцами.

19 ноября команда Черчесова проведет выездную игру против Сан-Марино.

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