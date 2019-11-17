Россия – безусловно, не уровень Бельгии. Но Черчесов молодец, что пытался замаскировать это

Три года назад Антонио Конте произвел тактическую революцию в АПЛ – итальянец победил с помощью схемы 3-4-3. За несколько лет до него аналогичную расстановку использовал Роберто Мартинес – нынешний тренер сборной Бельгии. Коуч применял ее в скромном «Уигане» и совершенно для других задач: если Конте привел «Челси» к титулу, то Бобби – чудом спас команду от вылета.

Оба раза схема удивляла консервативную Англию. Показательно то, как долго соперники не могли ее раскусить. Чемпионский «Челси» выдал с новой расстановкой серию из 13 побед подряд. «Уиган» в сезоне-2011/12 набрал 27 очков в 14 заключительных матчах – после жалких 16-ти в первых 24-х. На «до» и «после» кампанию поделил именно переход Мартинеса на новую схему.

После назначения в сборную Бельгии Роберто скопировал модель и перестроил на нее самое талантливое поколение страны. Изменения в первую очередь оценил Эден Азар – человек, который блистал в первом сезоне Конте. «В этой схеме есть место для двух десяток. Мне нравится играть одну из них. Эта роль предполагает больше свободы в атаке, я больше не ограничен игрой на фланге. Наши крайние защитники высоко поднимаются вперед, благодаря этому мы получаем много пространства в центре», – резюмировал Эден.

Роберто Мартинес и Станислав Черчесов перед матчем Россия – БельгияGetty Images

Наличие двух десяток – ключевая фишка не только Бельгии, но и других команд, которые используют 3-4-3. У Мартинеса эти роли исполняют, как правило, Азар (левее) и Дрис Мертенс (правее). Соперники не понимают, кто должен за них отвечать в позиционной защите – крайний защитник, центральный защитник или вообще опорник. То же самое было в «Челси», где вторую десятку исполняли Педро или Виллиан.

Обозначить саму дилемму очень легко.

Если по Азару играет крайний защитник, он оставит оголенным фланг. Если по Азару играет центральный защитник, его партнер останется 1-в-1 с нападающим. Если по Азару играет опорник, свободу получит центральный полузащитник бельгийцев. Все это применимо, когда Бельгия атакует у чужих ворот.

По этой причине Дик Адвокат еще перед первым матчем советовал России не вжиматься к воротам, а наоборот прессинговать Бельгию. «Не уверен, что сесть у своих ворот – хорошая идея. Зачем вообще отдавать Бельгии мяч? Именно с мячом бельгийцы хороши – возможно, они обращаются с ним лучше всех в мире. А вот жесткий прессинг может заставить их нервничать», – отмечал бывший тренер России.

Еще одна идея – не просто отобрать у Бельгии мяч, но и владеть им длительными отрезками. Команде Мартинеса это категорически не нравится. За полгода до ЧМ-2018 идею здорово использовала Мексика. Несмотря на то, что бельгийцы играли на своем поле, они владели мячом всего 38%. После ничьи 3:3 Кевин Де Брёйне даже пожаловался, что тактика Мартинеса никак не учла такую возможность.

Редкие позиционные атаки Бельгии в первом тайме намекнули: соперник действительно хорош, когда вжимает Россию к воротам. Свободные роли десяток создавали неудобные ситуации на флангах – там Марио Фернандес и Сергей Петров оставались в меньшинстве. Таких сценариев нужно было избежать.

Петров против двух бельгийцев. Один из них – десятка МертенсEurosport

Марио против двух бельгийцев. Один из них – десятка АзарEurosport

Станислав Черчесов выбрал для этого промежуточную модель – команда старалась и прессинговать (идея Адвоката), и владеть мячом длинными отрезками (идея Мексики). Статистика подчеркивает это: на трети поля России было только 15% действий, хозяева владели мячом 53%. Первый пункт свидетельствует о желании прессинговать (Бельгия не задерживалась у ворот Гилерме), второй – о попытке разыгрывать мяч (Бельгия даже проиграла по владению).

В обоих аспектах Россия не провалилась, но индивидуальные ошибки погубили смелый план. При владении хозяева выводили с мячом Алексея Миранчука. По схемам он был освобожден от опеки: у России вышло три полузащитника (Оздоев, Зобнин, Миранчук), у Бельгии – только два (Де Брёйне и Витcель). Лишним был, как правило, Алексей. Он получал мяч между линиями и вынуждал одного из защитников выдергиваться из линии и разрушать строгость линии.

Миранчук выдергивает из линии Вермалена. Между защитниками Бельгии большая дистанцияEurosport

Миранчук выдергивает из линии Тоби. Между защитниками снова большая дистанцияEurosport

Воспользоваться зонами не удалось по нескольким причинам: плохой последний пас (далеко не всегда его отдавал именно Миранчук), плохая обработка (как правило, от Дзюбы), грамотная подстраховка бельгийцев или банально фолы в атаке. Все это не отговорки, но здорово, что план на эту фазу игры у России был.

То же самое – с прессингом. В первом матче Россия давила до вратаря и даже заставила ошибиться Тибо Куртуа. В Петербурге история повторилась – только без индивидуальных фэйлов кипера. Россия вынуждала соперника терять мяч, но пара конкретных провалов перечеркнула стратегию. Класс Бельгии в том, насколько сурово они за это наказывали.

Первый гол – Зобнин прессингует Де Брёйне и даже отбирает мяч, но из-за плохой обработки теряет его. Бельгия мгновенно разворачивает контратаку.

Второй гол – Миранчук недоигрывает в прессинге Витселя, тот продвигает атаку к чужим воротам. Там вступают в дело уже десятки бельгийцев. Один из них (Мертенс) отвлек Джикию – его партнер Семенов остался 1-в-1 с Ромелу Лукаку. Второй (Азар) – остался свободен в радиусе штрафной. Крайний защитник (Марио) не пошел за ним, потому что боялся за фланг; опорник (Оздоев) – играл по центральному полузащитнику (Де Брёйне) Бельгии.

Третий гол – Оздоев недоигрывает в прессинге уже Де Брёйне. Вместо того, чтобы опекать звезду «Сити», Магомед идет на помощь Семенову. Кевин не прощает в контратаке.

Самый характерный момент – разумеется, второй мяч. Сначала Россия не смогла запрессинговать Бельгию из-за индивидуального косяка, потом вынужденно перешла в режим, который так удобен Азару и Мертенсу. Ошибки в атаке лишь дополнили картину – у команды был стратегия на каждую часть игры, но подвело исполнение.

Ругать Черчесова за проигрыш однозначно не стоит. Во-первых, Бельгия – самая пугающая сборная планеты: они шикарно играют первым номером и при этом прекрасно контратакуют. Ни одна другая команда не обладает обоими качествами. Во-вторых, Черчесов точно подготовился и использовал уже проверенную модель – работа штаба велась. В-третьих, даже в моменты индивидуальных провалов Россию слишком сурово наказывали: мячи братьев Азаров – редкая красота, а совсем не конвейер.

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