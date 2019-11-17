Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд опасается нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга в преддверии очного матча в рамках отбора на Евро-2020.

«Возвращение Стерлинга в состав команды – не очень хорошая для нас новость. Когда Рахим играет, он один из лучших в мире на своей позиции. У нас с ним возникли проблемы еще в первом матче. Еще я думаю, что в этой игре Стерлинг постарается хорошо себя вести.

А мы будем пытаться действовать как команда, потому что переиграть его индивидуально у нас не получится. Как его остановить? Можно сломать ему ногу, но это не совсем в нашем стиле», – цитирует Шалланда Sky Sports.

Стерлинг был отстранен от матча с Черногорией за конфликт с Джо Гомесом.

Предыдущий матч против Косово Англия выиграла со счетом 5:3.

Англия и Чехия уже гарантировали себе места на Евро-2020 от группы А. Косово выступит в плей-офф.

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