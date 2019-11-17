Блогер Василий Уткин ответил украинскому комментатору Виктору Вацко, который после поражения сборной России от сборной Бельгии (1:4) опубликовал насмешливый твит.

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко.

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. *********** [подкалывать]. Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не «Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На *** [фиг] вы нам тогда и нужны, если не?.. Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в телеграм-канале.

И Россия, и Украина успешно квалифицировались на чемпионат Европы.

В 2016 году Россия и Украина не вышли из своих групп на чемпионате Европы, набрав одно очко на двоих.

Россия – безусловно, не уровень Бельгии. Но Черчесов молодец, что пытался замаскировать это

Качай приложение Eurosport для iOS или Android