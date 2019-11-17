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Уткин: «Жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы»
На групповом этапе команды будут разведены.
Блогер Василий Уткин ответил украинскому комментатору Виктору Вацко, который после поражения сборной России от сборной Бельгии (1:4) опубликовал насмешливый твит.
«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко.
«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. *********** [подкалывать]. Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не «Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?
А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На *** [фиг] вы нам тогда и нужны, если не?.. Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в телеграм-канале.
- И Россия, и Украина успешно квалифицировались на чемпионат Европы.
- В 2016 году Россия и Украина не вышли из своих групп на чемпионате Европы, набрав одно очко на двоих.
Россия – безусловно, не уровень Бельгии. Но Черчесов молодец, что пытался замаскировать это