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Украина показала характер и спаслась на последней минуте – видео голов из матча с Сербией

Украина показала характер и спаслась на последней минуте – видео голов из матча с Сербией
Eurosport

56 мин. назад

Команда Андрея Шевченко завершила групповой этап с нулем поражений.

Сборная Украины сыграла вничью в выездном матче против сборной Сербии, который прошел в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Счет в игре открыли сербы: полузащитник «Аякса» Душан Тадич заработал и реализовал пенальти.

Украина ответила голом Романа Яремчука после паса Виктора Цыганкова.

Во втором тайме Сербия снова вышла вперед – отличился Александар Митрович.

Команда Андрея Шевченко спаслась на последней минуте компенсированного времени голом Артема Беседина.

  • Украина квалифицировалась на Евро, набрав 20 очков в восьми матчах и заняв первое место в группе B.
  • Вторую строчку в группе B заняла сборная Португалии, которая также завоевала путевку на Евро.

Уткин: «Жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы»

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