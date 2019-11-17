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Украина показала характер и спаслась на последней минуте – видео голов из матча с Сербией
Команда Андрея Шевченко завершила групповой этап с нулем поражений.
Сборная Украины сыграла вничью в выездном матче против сборной Сербии, который прошел в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Счет в игре открыли сербы: полузащитник «Аякса» Душан Тадич заработал и реализовал пенальти.
Украина ответила голом Романа Яремчука после паса Виктора Цыганкова.
Во втором тайме Сербия снова вышла вперед – отличился Александар Митрович.
Команда Андрея Шевченко спаслась на последней минуте компенсированного времени голом Артема Беседина.
- Украина квалифицировалась на Евро, набрав 20 очков в восьми матчах и заняв первое место в группе B.
- Вторую строчку в группе B заняла сборная Португалии, которая также завоевала путевку на Евро.
Уткин: «Жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы»
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