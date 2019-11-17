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Роналду забил Люксембургу – на счету Криша стало 99 голов за сборную

Роналду забил Люксембургу – на счету Криша стало 99 голов за сборную
Eurosport

1 час назад

До рекорда Али Даеи – всего-то 10 голов.

Сборная Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020 выиграла у сборной Люксембурга – 2:0.

Один из мячей в ворота карлика забил Криштиану Роналду. Криш обыгрался с Бернарду Силвой, а затем занес мяч в пустые ворота после неудачного удара Диогу Жоты.

Гол в ворота Люксембурга стал для Роналду 99-м в составе сборной Португалии. Больше Криша за национальную сборную забивал только иранец Али Даеи (109 голов).

  • Португалия успешно квалифицировалась на Евро, заняв второе место в группе B.
  • Первое место в группе B заняла сборная Украины, набравшая в матчах с португальцами четыре очка.

Данило: «Роналду сказал, что если бы он выступал за Бразилию, мы бы выиграли еще 5 чемпионатов мира»

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