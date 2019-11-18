На прошлой неделе просвистела суперсенсация: Стас Черчесов набрал Акинфееву и попросил вернуться в сборную на чемпионат Европы. Игорь пока ломается, сомневается и берет время на размышления, но в целом есть шанс, что согласится – родина зовет, нужно ее спасать.

Пока журналисты выясняли, насколько целесообразно устраивать такой камбэк, основной (пока что) кипер сборной Маринато Гилерме вытащил четверку от Бельгии. «Он виноват в трех голах», – отрезал Валерий Газзаев. «Не привез, но и не выручил. Хочу, чтобы Акинфеев вернулся», – вздохнул Игорь Гамула. «Чувствуется нервозность», – подчеркнул Анзор Кавазашвили.

Последний тезис самый верный. Как бывший вратарь, Анзор прекрасно понимает, что происходит с Гилерме: он психует, но не из-за бешеной ответственности. Дело в том, что Маринато патологически не любит конкуренцию. Не боится ее, а именно запаривается, когда нужно воевать с кем-то за место в старте.

Допустим, Вячеслав Малафеев подзаряжался от борьбы с другими вратарями и действовал максимально уверенно, когда знал, что у него нет права на ошибку. Здесь же – обратная ситуация: Маринато не сфокусировался на матче с Бельгией, а думал о том, что же будет дальше и кто сыграет на Евро.

ГилермеGetty Images

Самое удивительное, что в этом нет ничего плохого. Нужно просто принимать Гилерме таким, какой он есть – тогда русский бразилец даст результат. Подобный склад характеров встречается и у топовых киперов. Самый актуальный пример – Кейлор Навас: его черные полосы идеально синхронизировались с инсайдами о том, какой мегазвездой Перес совсем скоро заменит костариканца. Смешной мяч от «Наполи» в 2017-м, факап с «Юве» весной 2018-го, мелкие косяки в чемпионате – все ляпы случались из-за того, что Кейлор слишком переживал из-за туманного будущего.

Что происходит сейчас? Навас – номер один в «ПСЖ», у него ноль пропущенных в Лиге чемпионов. Зато Флорентино и Зидан утешают раскрученного, но поплывшего Тибо Куртуа. Рокировка явно не сработала – Кейлор вполне мог тащить «Реал» еще 2-3 сезона. Так же и со сборной России: разумнее заранее объявить, что Гилерме будет в раме на Евро-2020, чтобы он раскрепостился и психологически подготовился к турниру. Именно так поступил Юрген Клинсманн в эпической битве Кана и Леманна: просто сказал, что первым на домашнем ЧМ будет Йенс. Оливер смирился, а потом помог бывшему врагу с серией против Аргентины – это смотрелось максимально трогательно и по-мужски.

Судя по всему, Черчесов разрулит иначе. Выдержит паузу, еще поуламывает Акинфеева, тот согласится, а потом Стас объявит, что в старте будет тот, кто лучше готов.

Почему это опасно и неправильно?

Во-первых, Игорь красиво попрощался со сборной – великую ногу против Испании уже не забыть. Зато возвращение несет гигантские риски. Всем известно, что у Акинфеева опухает колено – любую ошибку на Евро можно будет оправдать хронической травмой. Но дополнительная подстраховка ни к чему: нужно просто брать здоровых, а Игоря делегировать в отпуск после тяжелейшего сезона в ЦСКА.

Игорь Акинфеев и тот самый сэйвGetty Images

Во-вторых, Гилерме по умолчанию красавец: выиграл конкуренцию у Лунева и достойно провел весь цикл. Звать Акинфеева – как придумать неубиваемого финального босса после титров уже пройденной игры. Понятно, что если Игоря впишут на Евро, то Маринато сядет на лавку. Это создаст нездоровую атмосферу: в команде появится минимум один недовольный и обиженный человек. Такое уже случалось на Евро-2016, когда Роман Широков выходил на тренировки с крайне хмурым лицом. Вряд ли Черчесов хочет повторения того же сценария.

В-третьих, среди тех, кто топит за Акинфеева, популярно такое мнение: Игоря нужно брать хотя бы потому, что за спиной Гилерме никого нет. Пфф, Джанаев из «Сочи» и Шунин из «Динамо» – ну разве это уровень? Это же дно РПЛ!

Суть в том, что если по Антону правда есть вопросы (очень часто пускает издали), то Сослан легко мог оказаться не в «Сочи», а в ЦСКА. Более того, учитывая тесные связи южного клуба и «Зенита», никто не удивится, если сразу после сезона или даже зимой Джанаев переедет в Питер, где с вратарями сейчас туго. Так Сос запрыгнет из подвала таблицы в зону ЛЧ, и его статус сразу же прокачается. Так что с вратарями у сборной проблем нет: единственное разочарование – Андрей Лунев, но в том, что с ним приключилось, виноват исключительно он сам.

И самое главное. Фанаты Акинфеева переживают, что за сборную сыграет человек без опыта крупных турниров. Но вратарская психика работает немного иначе: сконцентрированный кипер выходит на поле, абстрагируется от всего на свете и работает – уровень чемпионата волнует его в последнюю очередь. Поэтому Гилерме надо успокоить как можно раньше. Пусть спокойно готовится к Евро и вообще не думает о безнадежном батле с Акинфеевым.

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