Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о желании Артема Дзюбы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

«Чувствуется, что мы в контроле прибавили по сравнению с первой игрой с Бельгией. Мне всегда хочется большего, лучшего, я уже посмотрел матч и для себя выводы извлек.

Возможный рекорд Дзюбы? Вот только с Артемом на эту тему разговаривал. Он хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», – цитирует Зобнина ТАСС.

Лучший бомбардир в истории сборной России – Александр Кержаков (30 голов).

Дзюба отстает от Кержакова на 6 мячей – на счету Артема 24 гола.

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