Сборной России остался один матч в отборе на Евро, и он уже ничего не решает. Команда Станислава Черчесова успешно прошла квалификацию, несмотря на два поражения от Бельгии, и заняла второе место в группе. Крупная победа над Сан-Марино станет красивым завершением удачного отбора.

Сложно сказать, каким будет состав. С одной стороны, Саламыч любит сыгранность и редко меняет важных игроков. С другой – матч не имеет важности. Можно подарить Максиму Беляеву, Дмитрию Чистякову, Жифату Жемалетдинову и Даниилу Фомину дебют в сборной России.

Главная интрига матча

Сколько забьет Артем Дзюба? Форвард сборной России настрелял в отборе девять мячей и отпустил вперед группу конкурентов. Лидерство удерживает Харри Кейн, который наколотил 12 банок. А еще есть Эран Захави (Израиль) и Криштиану Роналду (оба – по 11), Александар Митрович с Теэму Пукки (по 10).

Но в пользу Артема говорит статус соперника – если все пойдет хорошо, то в Сан-Марино может вместиться много мячей. Это шанс для Дзюбы, который настроен на борьбу и хочет догнать хотя бы Александра Кержакова в топе бомбардиров сборной России. Сейчас у Артема 24 гола за сборную, у Саши – 30.

Артем ДзюбаGetty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Александр Головин пропустил матч против Бельгии, но уже тренируется с командой. Занятие было восстановительным, а не интенсивным – решение по полузащитнику «Монако» тренеры примут перед игрой. Но вряд ли кто-то из французского клуба обрадуется, если Черчесов выпустит едва выздоровевшего игрока в ничего не решающей встрече против карликов.

Новая потеря – Юрий Жирков, который получил повреждение в прошлом матче. Футболист «Зенита» тренировался индивидуально и, по словам Саламыча, вряд ли сыграет в Сан-Марино.

Кто что сказал

Франко Варрелла, главный тренер сборной Сан-Марино: «Не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол. За Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Артеме, то дадим пространство для других футболистов». (ТАСС)

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Не хочу говорить банальностей. Сан-Марино команда другого уровня по сравнению с Бельгией. Нам просто нужно добиться с ней положительного результата».

Станислав ЧерчесовGetty Images

Котировки букмекеров

Победа Сан-Марино: 48,00

Ничья: 27,00

Победа России: 1,01

Конечно, на победу сборной России ставить бессмысленно – скорее, птеродактиль отложит яйца в Мытищах, чем Сан-Марино грохнет команду Саламыча. Коэффициент слишком мал.

Зато можно зарядить на гол Дзюбы: Артем предельно мотивирован, хочет в топ бомбардиров отбора и мечтает обогнать Кержакова. Ему и пенальти доверят, и он сам лишний раз не отыграется с партнерами.

Еще можно поставить на голы в ворота карликов. В Саранске их было девять – вероятно, что-то подобное случится и сейчас. Во-первых, это роскошный способ помочь Дзюбе. Во-вторых, надо реабилитироваться за погром от Бельгии. В-третьих, всегда приятно завершать цикл на мажорной ноте.

Ориентировочный состав

Россия

Где смотреть

Игру в прямом эфире в 22:35 (мск) покажет Первый канал. если вы будете далеко от телевизора – добро пожаловать на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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