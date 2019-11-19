Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем Евро. Страйкер не причисляет команду к фаворитам турнира, но рассчитывает дойти как минимум до четвертьфинала.

Про амбиции

Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

Про рекорд Кержакова

Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет.

Про прогресс сборной после ЧМ-2018

Очень хорошо, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом. Мы не допускали осечек. В домашнем матче с Казахстаном одержали минимальную победу, но он прошел полностью под нашу диктовку. Мы чувствовали, что гол – вопрос времени, и в итоге забили в конце. В целом, если бы не матчи с Бельгией, мы довольны. Довольно уверенно прошли, хотя прекрасно понимали: группа непростая. Но как только мы из нее вышли, все сразу стали говорить, что группа слабая. Это нормально. Мы движемся в правильном направлении. Главное – не сбавлять обороты.

Артем Дзюба, Россия – ШотландияGetty Images

Про лидерство в команде и поддержу фанатов

Если начинал я просто как нападающий, мечтающий о попадании в состав, то сейчас мои функции немножко расширились. Такой толчок произошел после чемпионата мира, когда всем было нелегко. У меня, видимо, получилось найти важные слова и правильные действия. С тех пор и пошло. Для меня это огромная ответственность, буду нести ее вместе с ребятами. У нас хороший костяк из игроков, которые прошли чемпионат мира. Стараемся нести командный дух, чтобы все остальное было за скобками. Это залог нашего успеха, наших побед. Конечно, безумно приятно находиться в команде и ощущать эту атмосферу. Классно, что страна нас сильно поддерживает. Мы это очень ценим. Для нас дорого, что мы с болельщиками, небезразличными людьми, на одной волне. Такого не удавалось давно. Вообще у нас страна эмоциональная. Иногда эмоции бывают положительными, иногда нет. В любом случае они очень важны.

Про Черчесова и его будущее в сборной

Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер – наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

Слова Дзюбы приводит сайт УЕФА.

Дзюба забил девять мячей в отборочном цикле.

У лучшего бомбардира – Харри Кейна – 12 голов.

Россия выложится с Сан-Марино ради Дзюбы. А Черчесов может выпустить четверых дебютантов

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