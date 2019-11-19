Семь мячей – именно столько не хватает Артему Дзюбе, чтобы побить страйкерский рекорд Александра Кержакова в сборной России. После дубля в ворота Шотландии на счету форварда «Зенита» 24 гола. У Кержакова – 30, между ними в списке еще и Владимир Бесчастных – 26 голов. При этом по соотношению проведенных игр и забитых мячей Дзюба абсолютно лучший – ему понадобилось всего 40 игр. Бесчастных и Керж затратили почти в два раза больше матчей – 72 и 90 соответственно.

«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель – Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», – сказал Дзюба еще в июне 2019-го.

«Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет», – это уже его слова перед матчем с Сан-Марино, в котором у Артема неплохие шансы еще приблизиться к рекорду.

Дзюба не играл при Черчесове полтора года

Первым тренером, который вызвал Дзюбу в сборную был Дик Адвокат еще в 2011 году, но сыграть за национальную в официальном матче Артему удалось только при Фабио Капелло спустя два года. Причем на Евро-2012 голландец отцепил спартаковца в последний момент. «Артем здорово провел концовку сезона, очень помог «Спартаку» выиграть серебряные медали и полностью заслужил вызов в сборную. В такой ситуации узнать, что остаешься дома, тяжело», – говорил о решении Адвоката Дмитрий Комбаров.

Роман Широков, Артем Дзюба, «Спартак»From Official Website

На ЧМ-2014 Капелло форварда также не взял, зато со следующего цикла Дзюба окончательно вписался в состав. Он поучаствовал в восьми из 10 матчей квалификации Евро-2016 и забил единственный гол в решающей игре группы против Швеции (правда, уже при Леониде Слуцком).

Не все гладко было и при Черчесове. Это сейчас кажется, что Дзюба – незаменимый игрок в команде Станислава Саламовича, но после дубля в ворота Коста-Рики в товарищеском матче тренер сборной не вызывал Артема почти 20 месяцев, предпочитая видеть на острие то Федора Смолова, то Александра Кокорина. Лишь серьезная травма последнего заставила Черчесова проверить игрока тульского «Арсенала» (поссорившийся с Роберто Манчини Дзюба ушел туда в аренду) в последнем товарняке перед домашнем ЧМ с Австрией.

Что было дальше помнят все.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба, Россия – Саудовская АравияGetty Images

Дзюба стал непререкаемым лидером сборной и совершенно иначе раскрылся в игре. 2019 год – абсолютно лучший для него в национальной команде – девять голов. «Сейчас любой приезд в сборную – большая ответственность и приятное давление. Там я капитан и один из старожилов, поэтому вообще нет никаких сомнений. После чемпионата мира я понял, что такое сборная России, что это такое – играть за честь страны. Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать.

Мне нравится многогранность, которая у меня появилась: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить на фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре», – рассказывает Артем.

Дзюба не просто уже побил рекорд сборной по голам за отборочный цикл, но и ведет борьбу за звание лучшего страйкера отбора – у Артема на три мяча меньше, чем у Харри Кейна, но есть матч в запасе с Сан-Марино. Причем у игрока из России всего один мяч с пенальти, у англичанина – четыре. Хотя этот рекорд не входил в список приоритетов Артема. Вот как он ответил на вопрос о заочном противостоянии с Эраном Захави: «Он опять забил, что ли?! Что Захави ест? Я вообще поражаюсь! Но задачи обязательно опередить израильтянина нет. Есть задача – наша сборная должна попасть на Евро-2020. Для нашей страны это будет настоящий праздник. Ведь как минимум две игры мы проведем дома».

Артему уже 30, успеет побить рекорд?

Прогресс Дзюбы тем более удивителен, зная, что в более молодом возрасте столько мячей за сборную он не забивал даже при регулярной практике. До этого самым урожайным был 2015 год, когда Дзюба отличился шесть раз. Но есть одна деталь – четыре из тех голов пришлись на один матч с Лихтенштейном.

«Раньше я думал, что 30 лет – это все, старпер. А сейчас понимаю, что физически чувствую себя лучше, чем раньше, ментально – еще сильнее после чемпионата мира и чемпионства. Главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность, потому что тогда будут проблемы. Но вроде бы не маленький мальчик, прошел все, поэтому, наоборот: чувствую себя очень хорошо. Я всегда хорошо бегал монотонно, могу это делать долго. Но все зависит от головы – если с ней все в порядке, технически, физически, тактически можно где-то добрать.

Златан к этому пришел после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось», – признается Дзюба.

Артем ДзюбаGetty Images

При удачном раскладе с Сан-Марино Дзюба может попробовать установить рекорд на Евро-2020. Учитывая, что два, а то и три матча группы пройдут в Питере – это будет вдвойне красиво. Артем находится в лучшей форме жизни, его впервые серьезно сватают в европейские клубы – поэтому считать, что у него резко пропадет мотивация, странно.

Дзюба доиграет как минимум до ЧМ в Катаре – к тому моменту как раз все рекорды будут побиты. Тем более что и РФС уже предложил Черчесову новый контракт. Вряд ли новый созыв обойдется без капитана, его и заменить особо некем. Не факт, что вернет форму Кокорин, Чалов уже год находится в игнор-листе Станислава Саламовича, да и в еврокубках не поражает воображение игрой. По Александру Соболеву и Николаю Комличенко уверенности еще меньше: первый проводит лишь первый год на хорошем уровне, а второго перед приглашением в национальную команду стоит проверить в лиге посерьезнее, чем чешская.

Ну а потом можно и о тренерской карьере задуматься: «У меня несколько вариантов [после игровой карьеры]. Народ предлагает пойти экспертом на ТВ, потому что там я устрою такой пожар для всех, берегитесь. Или вести какую-то свою юмористическую программу, но я, наверное, склоняюсь попробовать себя тренером».

К тому моменту Чалову и Соболеву как раз исполнится тридцатник.

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