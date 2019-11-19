Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть со сборной России в финале чемпионата Европы-2020.

«Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное. Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И с Россией – в финале», – цитирует Яремчука Tribuna.

Россия и Украина будут разведены при жеребьевке ЧЕ. Команды не смогут сыграть между собой раньше, чем в полуфинале.

На прошлом Евро Россия и Украина синхронно не вышли из своих групп, набрав на двоих 1 очко.

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не Россия – обыграли Шотландию и рассказывают, что выиграют Евро»

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