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Яремчук: «Хочу группу, которую пройдем. И финал против России»
Россия и Украина смогут пересечься на Евро не раньше полуфинала.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть со сборной России в финале чемпионата Европы-2020.
«Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное. Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И с Россией – в финале», – цитирует Яремчука Tribuna.
- Россия и Украина будут разведены при жеребьевке ЧЕ. Команды не смогут сыграть между собой раньше, чем в полуфинале.
- На прошлом Евро Россия и Украина синхронно не вышли из своих групп, набрав на двоих 1 очко.
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