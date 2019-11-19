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Радимов – о словах Яремчука: «Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?»
Кроме Радимова, по теме высказался Руслан Нигматуллин.
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего сборной Украина Романа Яремчука, который заявил, что хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020.
«Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?» – написал Радимов в твиттере. В реплаи пришел бывший кип «Локомотива» Руслан Нигматуллин и оставил свою реплику: «А на фиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на м-даков».
- Россия и Украина будут разведены при жеребьевке ЧЕ.
- Команды не смогут сыграть между собой раньше, чем в полуфинале.
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