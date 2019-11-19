Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего сборной Украина Романа Яремчука, который заявил, что хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020.

«Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?» – написал Радимов в твиттере. В реплаи пришел бывший кип «Локомотива» Руслан Нигматуллин и оставил свою реплику: «А на фиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на м-даков».

Россия и Украина будут разведены при жеребьевке ЧЕ.

Команды не смогут сыграть между собой раньше, чем в полуфинале.

«Мы не топ-сборная». Дзюба рассказал об амбициях команды перед Евро-2020

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