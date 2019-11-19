Daily Mail пишет, что Россию могут отстранить от Евро-2020. Почему эта новость – чушь, муть и компот

Что случилось?

Британская газета Daily Mail поделилась с читателями сенсационной новостью: Россию могут отстранить от участия в спортивных соревнованиях и лишить права проводить турниры, если будет доказан факт фальсификации данных в московской антидопинговой лаборатории.

Что самое интересное: Daily Mail говорит не только об отстранении России от Олимпиады в Токио, но и том, что сборная России по футболу может не поехать на чемпионат Европы – а у Санкт-Петербурга, соответственно, отберут право проводить матчи турнира.

Почему этому нельзя верить?

Первая и основная причина – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) было создано при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК) и занимается делами олимпийских спортсменов. Если бы речь шла об участии российских футболистов в Олимпиаде (куда они не попали), то к информации Daily Mail стоило бы прислушаться. Но в данном случае это больше похоже на вброс, идеально подходящий британскому информационному полю.

Daily Mail не первый раз полощет Россию

Кроме того, Daily Mail не впервые обжигается на новостях про допинг и Россию: например, за несколько месяцев до старта чемпионата мира в таблоиде появилась информация, что команда Станислава Черчесова «планировала использовать допинг во время турнира». Сообщалось, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи – таким образом у игроков появилась бы возможность безнаказанно употреблять запрещенные препараты.

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)Getty Images

Чемпионат мира в России прошел уже больше года назад, а никакой свежей информации о допинге внутри команды Черчесова так и не было опубликовано. Скорее всего, это был такой же вброс, как новость о возможном отстранении России от Евро-2020.

«Чемпионат мира в России будет посмешищем»

Напоследок – две цитаты. Первая – от Daily Mail в декабре 2017 года: «Чемпионат мира-2018 будет посмешищем».

Вторая – от президента ФИФА Джанни Инфантино по окончании ЧМ: «Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира».

Думаем, что комментарии тут излишни.

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