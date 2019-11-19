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Фанаты Ирландии – Эриксену: «Ян Вертонген ******* твою жену»
Пранк, который зашел слишком далеко.
Фанаты сборной Ирландии поглумились над полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.
Как сообщает CaughtOffside, в начале октября на Reddit появился слух, что с женой Эриксена спит его напарник по «Тоттенхэму» Ян Вертонген. У этой информации не было никакого подтверждения, но она быстро распространилась по британским таблоидам и соцсетям. В итоге Эриксену пришлось объясниться: он заверил болельщиков, что тиражируемая новость – это полная ерунда.
Тот факт, что слух про связь жены Кристиана с Вертонгеном – фейк, не смутил фанатов сборной Ирландии: когда датчанин прибежал подавать угловой, болельщики спели кричалку «Ян Вертонген, он ******* [занимается сексом] твою жену».
- Ирландия и Дания сыграли вничью (1:1). Этот результат позволил скандинавам пробиться на Евро-2020.
- На групповом этапе основного турнира сборная Дании сыграет против сборной России.
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