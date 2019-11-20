Группа российских болельщиков скандировала оскорбительную кричалку в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время первого тайма матча против Сан-Марино.

Видеозапись со стадиона появилась в твиттере @OnlineOnTour. Посмотрев ролик, можно услышать, как болельщики скандируют: «Иди на *** [фиг], Дзюба, Дзюба».

Судя по всему, авторами кричалки выступили фанаты «Спартака» – это легко угадывается по тому, что а) пост появился в твиттере, где публикуются моменты с выездов красно-белых ультрас и б) оскорбительный чант был поддержан болельщиками московского клуба в комментариях.

В первом матче Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 9:0, Дзюба оформил покер.

Права на Дзюбу принадлежали «Спартаку» в 2006-2015 гг. После этого Артем бесплатно ушел в «Зенит».

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