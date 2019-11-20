Сборная России в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 выиграла у сборной Сан-Марино – 5:0.

Счет в игре уже на третьей минуте открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

Затем отличился Сергей Петров, добивший мяч в сетку после блестящего сэйва Альдо Симончини.

Во втором тайме Петров еще и оформил ассист на Алексея Миранчука.

На 56-й минуте отличился Алексей Ионов – игрок «Ростова» забил ударом из-за пределов штрафной.

Ближе к концу матча дебютный гол за сборную забил Николай Комличенко. Ассистировал снова Петров.

В первом матче Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 9:0.

Россия успешно квалифицировалась на Евро-2020. Соперниками команды Станислава Черчесова по группе точно станут сборные Бельгии и Дании.

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