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Россия закончила отбор разгромом Сан-Марино. Голы Миранчука, Комличенко и других – тут
Команда Станислава Черчесова выиграла восемь матчей из десяти.
Сборная России в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 выиграла у сборной Сан-Марино – 5:0.
Счет в игре уже на третьей минуте открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.
Затем отличился Сергей Петров, добивший мяч в сетку после блестящего сэйва Альдо Симончини.
Во втором тайме Петров еще и оформил ассист на Алексея Миранчука.
На 56-й минуте отличился Алексей Ионов – игрок «Ростова» забил ударом из-за пределов штрафной.
Ближе к концу матча дебютный гол за сборную забил Николай Комличенко. Ассистировал снова Петров.
- В первом матче Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 9:0.
- Россия успешно квалифицировалась на Евро-2020. Соперниками команды Станислава Черчесова по группе точно станут сборные Бельгии и Дании.
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