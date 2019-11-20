Главным хайлайтом матча России в Сан-Марино стали оскорбления Артема Дзюбы с фанатской трибуны. Наверняка еще пару дней, пока не возобновится клубный сезон, люди будут обсуждать, за что ненавидят капитана сборной и прекратится ли это, если Артем вернет Владимиру Быстрову 15 тысяч рублей (безотносительно причастности к пропаже тех денег в раздевалке).

Хотя лучше бы отметить, что Россия провела лучший отбор в XXI веке. С этим походом на Евро можно сравнить разве что квалификацию на ЧЕ-2012 с Диком Адвокатом и победу в группе перед ЧМ-2002. Но и там хватало тяжелых матчей – поражение в 2010-м от Словении в Черкизово или бодание с Люксембургом в 2001-м уже никто не вспоминает, было и прошло.

Станислав Черчесов перед домашним чемпионатом мира казался невероятно токсичным мужчиной. Он учил журналистов правильному русскому языку, уперся в конфликте с Игорем Денисовым, строил скучную систему с пятью (на самом деле, с семью-восемью) защитниками и слушал только одного человека – гордого осетина внутри себя. На деле вышло, что его достоинства – продолжение его недостатков, и после успешного турнира-2018 упорство превратилось в несгибаемые принципы, а скудная кадровая политика стала доверием к костяку.

Станислав Черчесов, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

В этом отборочном цикле Черчесову пришлось перестраивать команду. До ЧМ никогда футбол сборной не кружился вокруг Артема Дзюбы, а теперь он стал лучшим бомбардиром в квалификационной группе на Евро-2020 и лидером в Лиге наций. Внезапно в важных звеньев стартового состава спрогрессировали Черышев, Головин и Джикия. Тренер решил вратарскую проблему, которая выползла наружу (наверняка Станислав знал об уходе Акинфеева заранее), и теперь Гилерме – полноценный первый номер сборной, честно выигравший конкуренцию у Лунева.

Черчесов успокоил сборную России. Чемпионат мира, неожиданно растянувшийся аж до пяти матчей, зарядил всю команду уверенностью в собственных силах. Никогда прежде Россия не проводила матчи с соперниками не топ-уровня настолько спокойно и хладнокровно. Адвокат мучился со Словенией и Арменией, Хиддинк чуть не сгонял ничью с Македонией, про Капелло и Слуцкого страшно вспоминать.

Леонид Слуцкий, Россия, Евро-2016Getty Images

Если принять, что Бельгия – недостижимый космос, который можно обыграть лишь случайно и один раз из 10, то Черчесов в отборе выдал результат 8-0 и не потерял ни одного балла. Сборная дважды разобралась с Шотландией, накидала 14 голов Сан-Марино и не растерялась перед автобусами Казахстана и Кипра.

Дважды русская национальная команда была в ситуации, когда на последних минутах вела с разницей в один мяч. Но ни с шотландцами в Глазго, ни с киприотами в Нижнем у России не было паники, суеты или отсутствия контроля над ситуацией. И с Казахстаном в Калининграде игра шла к нулевой ничьей, но сборная давила, жала и в итоге прикончила соперника на 89-й минуте со штрафного. Такой уверенности в том, что три очка никуда не денутся, у русской команды не было давно, если не было никогда.

Нужно уместить в голове невероятную мысль, что Оздоев хуже Де Брёйне, а Ионов хуже любого из Азаров, и не учитывать 2:7 по итогам двух матчей с Бельгией. Нужно осознать, что еще два года назад равносильный по таланту состав упускал победу в важной игре Кубка конфедераций с Мексикой. Вероятно, это максимум, на что способна сборная в квалификационных турнирах, – убийство полуфиналистов чемпионата мира на заказ никто не ожидает.

После 1:4 от бельгийцев телеграм-каналы расфорсили список тех, кому проиграл Черчесов в основное время. Людей задело, что в перечне сплошь топы (Франция, Аргентина, Германия), а в листе побежденных чуть ли не одни страны третьего мира – Гана, Новая Зеландия, московское «Динамо». Но все почему-то быстро забыли, как русские футболисты еще недавно мучились с Катаром и Ираном, раз за разом влетали Словакии и Словении, проигрывали Израилю и Северной Ирландии.

Фабио Капелло, Владимир Быстров, Россия – Израиль, 2012 годFrom Official Website

Сборная России находится на высшем уровне ментальной подготовки к равным соперникам и не боится, если перед ней опрокидывают все возможные баррикады. Тревожные голоса комментаторов с речами типа «Ничего, впереди новые победы» остались в прошлом, ведь все чаще русские оперативно разбираются с чужой обороной и не подпускают никого к своим воротам.

Это не значит, что Россия превращается в фаворита Евро-2020, потому что собственный автобус с топ-врагами срабатывает не всегда, а атакующий футбол на равных у Черчесова пока не проходит. Но это определенно скачок наверх, ведь качественно играть с фаворитами можно тогда, когда не переживаешь за результат в проходных матчах. Подобного с русской сборной давно не случалось. И, возможно, это даже более ценный результат правления Суперстаса, чем четвертьфинал чемпионата мира.

Сан-Марино – Россия – 0:5

Россия закончила отбор разгромом Сан-Марино. Голы Миранчука, Комличенко и других – тут

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