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«Нет слов, это чьи были болельщики?» Черчесов осудил оскорблявших Дзюбу фанатов
Видимо, спартаковские, Станислав Саламыч.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов осудил поведение фанатов, которые оскорбляли капитана команды Артема Дзюбу во время матча против Сан-Марино.
«У меня просто иногда нет слов. Это чьи были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли.
У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Убежден, что если бы нам в первый день сказали, что все так закончится, все бы были happy (довольны). На сегодняшнюю секунду задача выполнена. Теперь ждем жеребьевку», – цитирует 56-летнего Черчеова Sports.ru.
- Дзюба после матча не подошел к болельщикам вместе с остальными футболистами.
- Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 5:0, Дзюба не забил ни одного мяча.
«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема