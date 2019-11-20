Главный тренер сборной России Станислав Черчесов осудил поведение фанатов, которые оскорбляли капитана команды Артема Дзюбу во время матча против Сан-Марино.

«У меня просто иногда нет слов. Это чьи были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли.

У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Убежден, что если бы нам в первый день сказали, что все так закончится, все бы были happy (довольны). На сегодняшнюю секунду задача выполнена. Теперь ждем жеребьевку», – цитирует 56-летнего Черчеова Sports.ru.

Дзюба после матча не подошел к болельщикам вместе с остальными футболистами.

Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 5:0, Дзюба не забил ни одного мяча.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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