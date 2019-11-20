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«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл отпраздновал выход на Евро с провокационным флагом

«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл отпраздновал выход на Евро с провокационным флагом
Eurosport

1 час назад

Что скажет Зизу?

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отпраздновал с национальной командой выход на Евро-2020.

В руках 30-летнего Бэйла был флаг с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке», намекающий на расстановку приоритетов для форварда.

  • В последнем матче отбора валлийцы выиграли у сборной Венгрии (2:0).
  • В «Реале» Бэйла критикуют за чрезмерное увлечение гольфом – у футболиста даже появилось прозвище «игрок в гольф».

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