«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл отпраздновал выход на Евро с провокационным флагом
Что скажет Зизу?
Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл отпраздновал с национальной командой выход на Евро-2020.
В руках 30-летнего Бэйла был флаг с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке», намекающий на расстановку приоритетов для форварда.
- В последнем матче отбора валлийцы выиграли у сборной Венгрии (2:0).
- В «Реале» Бэйла критикуют за чрезмерное увлечение гольфом – у футболиста даже появилось прозвище «игрок в гольф».
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