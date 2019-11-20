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Дзюба не подошел к болельщикам после матча с Сан-Марино

Дзюба не подошел к болельщикам после матча с Сан-Марино
Eurosport

20 мин. назад

Неудивительно.

Капитан сборной России Артем Дзюба не подошел к болельщикам после заключительного матча отбора Евро-2020 против Сан-Марино.

Часть фанатов в первом тайме скандировала оскорбительную кричалку в адрес 31-летнего форварда, и после финального свистка он отправился в раздевалку, хотя во втором тайме болельщики кричали: «Дзюба – лучший!»

Остальные футболисты, по информации «Спорт-Экспресса», подошли к сектору с фанатами сборной России.

  • Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 5:0, Дзюба провел на поле весь матч и не забил.
  • Скорее всего, Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака», которые не простили ему переход в «Зенит».

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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