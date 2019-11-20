Защитник сборной России Георгий Джикия осудил фанатов за скандирование оскорбительных кричалок в адрес капитана Артема Дзюбы во время матча отбора Евро-2020 против Сан-Марино.

«Это, конечно, очень обидно. Это отражается внутри, поэтому не хотелось бы в дальнейшем, чтобы такое повторялось и не было никаких клубных пристрастий, когда играет сборная. Трибуны должны нести положительный заряд», – цитирует 25-летнего Джикию «Спорт-Экспресс».

Джикия – капитан «Спартака», а оскорблявшие Дзюбу, скорее всего, были фанатами красно-белых.

Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 5:0, Дзюба не забил.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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