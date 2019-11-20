Болельщик «Спартака», который находился на трибунах во время скандирования оскорбительных кричалок в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы, подробно описал происходящее.

«Если честно, мы сами немного офигели. Это шло не от какого-то определенного коллектива, движения. Из тех организованных групп, кого мы знаем, абсолютно никто к этому не причастен. Мы даже не разобрались и не поняли, кто это делал. Весь матч постоянно кто-то заряжал – то справа, то слева, то сзади нас, потом все вместе. Мы смотрели то туда, то сюда, и никак не могли понять, кто это все мутит. Мы были на том же секторе. Сидели прямо за барабанами, в самом эпицентре. И эта история прошла через весь матч!

Конечно, да, мы к нему своеобразно относимся. Но, услышав все это, если честно, от себя сказали ребятам с барабанами: «Давайте, забарабанивайте!» Мы приехали сейчас за сборную болеть, а не против Дзюбы. Либо провокация чья-то для кого-то, либо просто какие-то отморозки. Но абсолютно точно никакой коллектив к этому не причастен.

Очень многие фанаты, в том числе и спартаковские, говорили: «Что за ***** [ерунда], мы ничего не можем понять!» Потому что никогда такого не было. Сегодня прямо какой-то нонсенс случился, и он удивителен. И главное, непонятно было, кому говорить, чтобы прекратили. Это были неизвестные никому люди, и было непонятно, кто ими управляет, а значит – с кем разговаривать.

Артем ДзюбаGetty Images

Все это произошло потому, что сегодня было абсолютное превосходство спартаковских болельщиков над всеми остальными клубами. Все остальные – ЦСКА, «Зенит», «Динамо» – просто оценили количество и ничего не смогли предъявить. При этом в массе это были наши болельщики не самого высокого качества. Нет, там были фирмачи, которые отдельно от всего стояли. Были авторитетные люди. Но их было меньшинство.

Конечно, мы поддерживали эти заряды, потому что это тешит наше отношение к Дзюбе. Все-таки он в отношении «Спартака» плохо поступил. Мы тоже кричали, честно скажу. Но идея приезжать на сборную и это все делать – это абсолютный бред. И это все шло от таких фанатов, которые приехали из провинции, у них такие выезды бывают крайне редко. Они приехали, зарядили, почувствовали, что их поддерживают. И без остановки заряжали на протяжении всего матча. Поэтому такая история случилась. По-моему, какой-то планомерной, специальной акции не было. Кто-то что-то крикнул, попробовал – и пошло-поехало», – цитирует болельщика «Спорт-Экспресс».

31-летний Дзюба после матча не подошел к болельщикам вместе с остальными футболистами.

Россия выиграла у Сан-Марино со счетом 5:0, Дзюба не забил ни одного мяча.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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