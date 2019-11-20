Футболисты сборной Голландии Жоржиньо Вейналдум и Френки де Йонг выступили с акцией против расизма во время матча отбора Евро-2020.

Забив в ворота сборной Эстонии, 29-летний Вейналдум подошел к трибунам вместе с Де Йонгом, и игроки показали болельщикам кожу на руках. Остальные футболисты стояли чуть позади, некоторые аплодировали.

Голландцы выиграли у сборной Эстонии со счетом 5:0, Вейналдум оформил хет-трик.

Акция была отсылкой к скандалу во втором дивизионе: болельщики «Ден Босха» оскорбили на расовой почве игрока «Эксельсиора» Ахмада Морейру.

В Вероне хотят засудить Балотелли – он якобы оклеветал фанатов по поводу расизма

Качай приложение Eurosport для iOS или Android