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РФС накажет фанатов, оскорблявших Дзюбу

РФС накажет фанатов, оскорблявших Дзюбу
Eurosport

48 мин. назад

Вряд ли болельщики отделаются внушением.

Российский футбольный союз планирует наказать всех фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино.

Нападающий был так расстроен произошедшим, что после игры отправился прямо в подтрибунное помещение, минуя болельщиков – остальные футболисты поблагодарили их за поддержку.

Как сообщает телеграм-канал Baza, лица всех нарушителей попали на фото и видеоматериалы – остальные фаны с радостью делились этой жестью в соцсетях.

  • Россия победила со счетом 5:0.
  • Возможное наказание для буйных болельщиков – пожизненный бан на посещение матчей сборной.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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