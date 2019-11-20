Российский футбольный союз планирует наказать всех фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино.

Нападающий был так расстроен произошедшим, что после игры отправился прямо в подтрибунное помещение, минуя болельщиков – остальные футболисты поблагодарили их за поддержку.

Как сообщает телеграм-канал Baza, лица всех нарушителей попали на фото и видеоматериалы – остальные фаны с радостью делились этой жестью в соцсетях.

Россия победила со счетом 5:0.

Возможное наказание для буйных болельщиков – пожизненный бан на посещение матчей сборной.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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