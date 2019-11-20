Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил намерение организации установить личности оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу фанатов.

«Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду.

Те, кто занимались провокациями – не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020», – сказал Алаев, слова которого приводит РИА «Новости».

Группа фанатов во время матча с Сан-Марино (5:0) скандировала в адрес Артема чант «Иди на ***, Дзюба».

После игры капитан сразу ушел в раздевалку и не поблагодарил приехавших на матч болельщиков.

«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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