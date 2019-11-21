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Джикия – единственный русский в топ-100 лучших игроков отбора на Евро. Дзюба – 195-й

Джикия – единственный русский в топ-100 лучших игроков отбора на Евро. Дзюба – 195-й
Eurosport

15 мин. назад

Максимально странный рейтинг.

УЕФА опубликовал рейтинг лучших футболистов отборочного цикла Евро-2020. В топ-100 вошел только один футболист сборной России.

Список с 2607 баллами возглавил голландец Мемфис Депай, также в тройку попали его соотечественник Френки де Йонг и британец Джордан Пикфорд. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду замкнул топ-10.

Лучшим из сборной России стал защитник Георгий Джикия, расположившийся на 69-м месте. Денис Черышев стал 106-м, Александр Головин – 180-м, Артем Дзюба – 195-м. Полностью с рейтингом можно ознакомиться на сайте УЕФА.

  • Россия отобралась на Евро-2020 и точно сыграет в группе с Бельгией и Данией.
  • В последнем матче команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сан-Марино со счетом 5:0.

Определились 20 участников Евро-2020. Здесь все: от России с Англией до Финляндии с Чехией

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