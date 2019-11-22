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Оздоев – о матче с Бельгией: «Мы играли хорошо и точно не заслуживали поражения»
Может быть, Магомед говорит о каком-то другом матче?
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев оценил соперников по группе в финальном турнире чемпионата Европы-2020.
– Для России плюс, что с бельгийцами мы совсем недавно уже играли?
– Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли.
В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство – это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем, – цитируют Оздоева «Известия».
- Сборная России уступила сборной Бельгии со счетом 1:4.
- В финальном турнире Евро сборная России точно встретится с Бельгией и Данией. Еще один соперник определится в результате жеребьевки.
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