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Белоруссия еще может сыграть на Евро. Нужно пройти Грузию, потом – Македонию или Косово
Кажется, вполне проходимо.
В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Команды распределены на четыре пути, победитель каждого выступит на главном футбольном турнире следующего лета. Команды были определены по итогам Лиги наций.
Путь A
Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия
Путь C
Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия
Путь D
Грузия – Беларусь
Северная Македония – Косово
- Полуфиналы сыграют 26 марта 2020 года, финалы – 31 марта.
- Всего на Евро-2020 поедут 24 команды.
Определились 20 участников Евро-2020. Здесь все: от России с Англией до Финляндии с Чехией
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