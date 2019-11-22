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Белоруссия еще может сыграть на Евро. Нужно пройти Грузию, потом – Македонию или Косово

Белоруссия еще может сыграть на Евро. Нужно пройти Грузию, потом – Македонию или Косово
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Кажется, вполне проходимо.

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Команды распределены на четыре пути, победитель каждого выступит на главном футбольном турнире следующего лета. Команды были определены по итогам Лиги наций.

Путь A

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия

Путь D

Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово

  • Полуфиналы сыграют 26 марта 2020 года, финалы – 31 марта.
  • Всего на Евро-2020 поедут 24 команды.

Определились 20 участников Евро-2020. Здесь все: от России с Англией до Финляндии с Чехией

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