Капитан сборной России Артем Дзюба отписался в инстаграме от официального аккаунта национальной команды и некоторых партнеров. Страйкер пожаловался главе РПЛ Сергею Прядкину на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино.

По ходу игры отбора к Евро-2020 группа фанатов сборной скандировала: «Иди на ***, Дзюба». После матча Артем не подошел поблагодарить болельщиков, а сразу ушел в подтрибунное помещение, в отличие от других игроков команды. Возможно, именно то, что партнеры не поддержали его в этой ситуации, стало причиной поведения нападающего в социальной сети.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», другим возможным поводом оказалась обида игрока, что ему не удалось отличиться в том матче: Артем имел шансы выйти в лидеры гонки бомбардиров отбора, но не забил аутсайдерам ни мяча. Игрок выразил разочарование главе РПЛ. По информации источника, Прядкин находится в постоянном контакте с футболистами сборной и по возможности помогает им.

Возможно, кричалку исполняли фанаты «Спартака».

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«Иди на ***, Дзюба». Часть российских фанатов скандировала оскорбительную кричалку в адрес Артема

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