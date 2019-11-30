Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поделился мнением о голевых успехах Артема Дзюбы и о той самой кричалке на матче с Сан-Марино.

На счету Кержакова 30 мячей за национальную команду, Дзюбе не хватает шести голов, чтобы догнать экс-партнера по «Зениту». Тренер юношеской сборной будет рад, если Артему покорится ачивка.

«Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация. Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема. Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю.

Кричалка в его адрес? Я не сторонник оскорблений в принципе, тем более на футбольных матчах. Да, на трибунах всегда кого-то оскорбляли, в том числе меня, и это, к сожалению, часть футбола. В первую очередь раздражает, что оскорбляют с использованием мата, не нужно детям этого слышать. Я еще понимаю, когда болельщики как-то глумятся, подшучивают над игроком соперника без использования мата, пытаясь вывести его из себя. Но то, что было в Сан-Марино, я не понимаю, это абсолютно неприемлемо. Нельзя оскорблять игроков сборной России как бы то ни было вообще. Это наша команда, наши игроки, их нужно поддерживать в любом случае», – рассказал Кержаков РИА «Новости».

В 17-м туре болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Ранее аналогичные заряды прозвучали на матче сборной России против Сан-Марино.

Дзюба занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона.

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