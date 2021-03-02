Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности страны принять все матчи чемпионата Европы-2020.

В данный момент в Великобритании запланировано проведение нескольких встреч групповой стадии, один из полуфиналов и финал. Однако Джонсон предложил провести в стране столько игр турнира, сколько пожелает УЕФА:

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«Если они захотят провести у нас какие-либо другие матчи, то мы абсолютно готовы к этому», – сказал Джонсон в интервью The Sun.

Также премьер признался, что мечтает провести в Англии и Ирландии ЧМ-2030 – особый турнир для истории футбола, поскольку со времени первого чемпионата мира исполнится 100 лет.

«Мы очень, очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я действительно думаю, что это лучшее место для проведения турнира. Здесь – родина футбола, и это будет подходящее время, чтобы вернуться. Это станет особенным моментом для страны», – подытожил Джонсон.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Турнир примут 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург.

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