И к ним, похоже, плыли еще три девчонки!

Полиция боснийского города Биелины взяла под стражу словенского арбитра Славко Винчича.

Местные правоохранительные органы устроили облаву на Тияну Максимович, также известную как Тияна Айфон, по подозрению в проституции и сутенерстве. Тияна пересекала реку Дрину на лодке с еще тремя девушками и направлялась в один из коттеджей на берегу.

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Полицейские обнаружили в частном доме еще девятерых проституток, а также 26 мужчин, среди которых был и Винчич. В особняке копы нашли кокаин и огнестрельное оружие. Об этом пишет хорватский 24sata.

40-летний Славко Винчич был ассистентом Дамира Скомины и в качестве четвертого судьи работал на матчах чемпионата Европы-2012 в Польше и на Украине. Словенец владеет лицензией ФИФА на протяжении десяти лет.

В Лиге чемпионов-2019/20 Винчич отсудил три матча группового этапа, в том числе «Манчестер Сити» – «Шахтер» и «Генк» – «Ливерпуль».

Арбитр также в марте 2019 года обслуживал игру отборочного турнира Евро-2020 между Казахстаном и Россией. Команда Станислава Черчесова победила со счетом 4:0.

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