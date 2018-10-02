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«Вы сюда, сволочи, зачем пришли?» Гендиректор «Что? Где? Когда?» распекла игроков сборной России

«Вы сюда, сволочи, зачем пришли?» Гендиректор «Что? Где? Когда?» распекла игроков сборной России
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Увлекательнейший инсайд из 2016-го.

Жена создателя программы «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова Наталия Стеценко вспомнила эпизод с участием сборной России по футболу.

Генеральный директор «Игра-ТВ» рассказала изданию «Сплетник» о случае, когда команда Леонида Слуцкого пришла на съемки передачи накануне Евро-2016.

«К нам пришла играть сборная России. Среди игроков – Акинфеев, Дзюба, братья Березуцкие, Олег Иванов, капитаном был тренер Леонид Слуцкий. У них все время были тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее.

Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно. У всех сложилось ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас. В общем, ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.

После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете?

Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: «Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?» И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом. И я им говорю: «Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел». И все. Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: «Спасибо вам большое!»

И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли! И дело не в том, что у них стало больше ума и знаний. У них появились энергия и желание выиграть», – рассказала Наталия.

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