«Вы сюда, сволочи, зачем пришли?» Гендиректор «Что? Где? Когда?» распекла игроков сборной России

Жена создателя программы «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова Наталия Стеценко вспомнила эпизод с участием сборной России по футболу.

Генеральный директор «Игра-ТВ» рассказала изданию «Сплетник» о случае, когда команда Леонида Слуцкого пришла на съемки передачи накануне Евро-2016.

«К нам пришла играть сборная России. Среди игроков – Акинфеев, Дзюба, братья Березуцкие, Олег Иванов, капитаном был тренер Леонид Слуцкий. У них все время были тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее.

Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно. У всех сложилось ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас. В общем, ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.

После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете?

Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: «Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?» И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом. И я им говорю: «Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел». И все. Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: «Спасибо вам большое!»

И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли! И дело не в том, что у них стало больше ума и знаний. У них появились энергия и желание выиграть», – рассказала Наталия.

На Евро-2016 сборная России не вышла из группы, уступив Уэльсу 0:3.

Леонид Слуцкий был тренером национальной команды в 2015-2016 году.

Поставь, что Акинфеев не пропустит в Лиге чемпионов. Ну, вдруг?

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