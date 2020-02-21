Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился воспоминаниями о словах бывшего коуча сборной России Леонида Слуцкого после Евро-2016. Тогда Слуцкий в интервью Юрию Дудю признался, что вместе с группой игроков произнес фразу «Мы – говно».

«Что значит «мы – говно»? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь, я сделал большую работу, чтобы оказаться и в «Анжи», и в «Зените», и в сборной России. Как я мог сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались.

Мы наступили кто ногой, кто рукой, но мы не говно. Если ты говно, ты никогда от этого не отмоешься. Когда ты оступился, ты можешь сделать правильный выбор, отмыться от этого и с чистой головой двигаться к новым целям и достижениям. Но когда я узнал, что «мы говно»... Мы не говно. Я не говно. Мне было неприятно это слышать», – сказал Шатов в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате Европы-2016 сборная России не вышла из группы, набрав одно очко в трех матчах.

В последней игре группового этапа Россия со счетом 0:3 уступила сборной Уэльса.

Шатов и Смольников могли уехать в Европу. Теперь оба не нужны «Зениту»

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