Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил фанатов из России Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе.