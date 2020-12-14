Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил фанатов из России Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе.
«Суд приговорил моего подзащитного к 3 годам тюрьмы. Для Павла Косова – 10 лет тюрьмы», – сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли ТАСС.
Евро-2016
Шатов – о фразе Слуцкого «Мы – говно»: «Я не говно. Мне было неприятно это слышать»
Ранее французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян по обвинению в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».
- Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков прорвали оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку.
- Драки продолжились уже после матча в центральной части города. С обеих сторон в них участвовали несколько десятков человек, французской полиции не сразу удалось пресечь беспорядки. Россияне Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей.
- Сам Эндрю Беч, который на момент драки находился в состоянии алкогольного опьянения, получил серьезную черепно-мозговую травму и стал инвалидом. Из-за травмы он не помнит, как разворачивались события в момент столкновений.
- Беч отказался присутствовать на заседании, однако в ходе слушаний показания давал его сын, который в том же году вернулся на родину из Австралии, чтобы ухаживать за отцом.
Евро-2016
«Вы сюда, сволочи, зачем пришли?» Гендиректор «Что? Где? Когда?» распекла игроков сборной России
Евро-2016
Победа Португалии на Евро-2016 – развод на 156 миллионов евро. Нельзя покупать игроков после форумов