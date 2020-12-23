Объявлен сбор средств в поддержку мамы Павла Косова – футбольного фаната, осужденного в Марселе на 10 лет лишения свободы.

Ради защиты сына в суде женщина израсходовала все средства набрала множество долгов – на момент начала сбора цифра превышает 350 тысяч рублей.

Евро-2016 Французский суд приговорил фанатов из РФ к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016 14/12/2020 В 16:22

Сделать перевод для Ирины Вячеславовны можно по реквизитам 4276 3801 1198 0582, получатель – Никита Владимирович Б. С пометкой «для Ирины Косовой». Инициатором сбора стали болельщики «Спартака» – о старте благотворительной кампании сообщили в телеграм-канале Supporters Group News / Спартак Москва.

«Суд проигран. Паша осужден. Долги остались... Стоит ли объяснять, в каком состоянии сейчас находится мать, разлученная с сыном на долгие 10 лет? Мы обращаемся ко всем неравнодушным представителям всего футбольного сообщества! В наших силах оказать реальную помощь семье, оказавшейся в беде», – пишут активисты.

14 декабря французский суд присяжных приговорил Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику в ходе массовой драки после Евро-2016.

Ивкина и Косова задержали по запросу французских властей в Германии в 2018 году.

Им были предъявлены обвинения в «организованном насилии с применением оружия».

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